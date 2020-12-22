BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.12.2020 17:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 23/12/2020 tarihinden itibaren "OFS" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894270
BIST
17:371.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 19,82
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:377,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:379,3375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0138
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:37461,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,96
|Açılış
|: 461,86
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:37
|NIBAS
|70,95
|20.986.824
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|224.971.699
|% 10,00
|
|ALARK
|7,48
|272.772.281
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.031.543
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|125.266.475
|% 10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.632.195
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|412.364.040
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|EUYO
|4,40
|530.933
|% -9,09
|
|GARAN
|10,01
|2.240.083.132
|% 2,46
|
|THYAO
|12,45
|1.345.974.073
|% 1,88
|
|KRDMD
|5,40
|1.288.406.937
|% 4,45
|
|PETKM
|4,88
|981.951.278
|% 2,95
|
|SISE
|7,12
|949.594.349
|% 1,28
|
|SKBNK
|1,46
|692.358.474
|% 3,55
|
|TSKB
|1,86
|791.748.499
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,16
|754.487.664
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,40
|1.288.406.937
|% 4,45
|
|GARAN
|10,01
|2.240.083.132
|% 2,46
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6406
|7,6447
|% 0,05
|
|Euro
|9,3323
|9,3375
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,1978
|10,2489
|% -0,48
|
|Frank
|8,5898
|8,6415
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0321
|2,0423
|% 0,09
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-0,70
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,28
|50,28
|-0,63
|
Seans Raporu
17:37
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17:45XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 25, 470.00 milyon TL de