BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.12.2020 14:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Doğan Serbest Özel Fon " adına yapılacak işlemler için 24/12/2020 tarihinden itibaren "IDP" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894447
BIST
15:001.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:007,6403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:009,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
15:00457,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 457,82
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler15:00
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.834.734
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.334.644
|% 9,98
|
|YESIL
|89,35
|18.719.342
|% 9,97
|
|GUBRF
|56,80
|21.908.271
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|232.795.851
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.201.900.171
|% 5,56
|
|GARAN
|10,01
|1.018.142.832
|% -0,30
|
|TSKB
|1,86
|757.623.940
|% 0,54
|
|KARTN
|2.570,50
|608.324.900
|% 5,54
|
|SISE
|7,15
|576.662.657
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,52
|1.201.900.171
|% 5,56
|
|TSKB
|1,86
|757.623.940
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,19
|534.859.707
|% 1,39
|
|ISGYO
|2,48
|407.400.232
|% 3,33
|
|ODAS
|4,11
|443.206.873
|% 2,24
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6372
|7,6403
|% -0,25
|
|Euro
|9,3198
|9,3292
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,2173
|10,2685
|% 0,17
|
|Frank
|8,5474
|8,5988
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0288
|2,0390
|% -0,29
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|2,16
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-19,00
|
|Tam
|3.024
|3.100
|-21,51
|
|Yarım
|1.462
|1.499
|-10,41
|
|Çeyrek
|733
|750
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|0,04
|
|B. Petrol
|50,17
|50,17
|0,09
|