BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.12.2020 10:08
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 30/12/2020 tarihinden itibaren "YZG" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895325
BIST
11:381.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:387,4145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0237
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:389,0894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:38448,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,22
|Açılış
|: 448,07
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ARZUM
|24,86
|21.964.407
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|57.908.009
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.574.977
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.818.426
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,00
|6.209.085
|% -7,77
|
|BRYAT
|474,00
|119.331.655
|% -5,67
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|BRKSN
|8,46
|1.793.434
|% -5,26
|
|GUBRF
|74,10
|1.042.891.588
|% 5,26
|
|THYAO
|12,99
|620.230.538
|% 2,93
|
|SASA
|21,10
|517.819.491
|% 8,32
|
|KARTN
|106,70
|486.885.913
|% 3,19
|
|KARSN
|3,31
|450.215.206
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|450.215.206
|% 5,41
|
|GSDHO
|2,55
|244.329.705
|% 4,08
|
|SKBNK
|1,55
|151.641.286
|% -1,27
|
|KRDMD
|5,60
|295.604.064
|% -0,18
|
|THYAO
|12,99
|620.230.538
|% 2,93
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4124
|7,4145
|% -0,32
|
|Euro
|9,0783
|9,0894
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,9868
|10,0369
|% 0,21
|
|Frank
|8,3318
|8,3819
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9683
|1,9781
|% -0,39
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|7,02
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,52
|
Seans Raporu
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