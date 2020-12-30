BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
30.12.2020 14:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Cigna Sağlık ve Hayat Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 01/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
FON KODU
MEVCUT UNVAN
YENİ UNVAN -
CFA
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
CFB
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
CFC
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
CFD
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
CFE
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
CFK
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
CFY
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
CGE
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
CGG
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
CHA
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
CHC
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
CHD
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
CHG
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
CHH
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
CHI
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
CHK
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
CHL
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
CHM
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
CHN
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
CHO
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
CHS
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
CHT
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
CHU
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895620
BIST