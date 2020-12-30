BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarCigna Sağlık ve Hayat Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 01/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.FON KODUMEVCUT UNVANYENİ UNVAN -CFACigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım FonuCFBCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım FonuCFCCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuCFDCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuCFECigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım FonuCFKCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım FonuCFYCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım FonuCGECigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuCGGCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım FonuCHACigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuCHCCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım FonuCHDCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuCHGCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım FonuCHHCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuCHICigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuCHKCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuCHLCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuCHMCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuCHNCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuCHOCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım FonuCHSCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım FonuCHTCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım FonuCHUCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım FonuCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895620BIST