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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

30.12.2020 14:22



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Cigna Sağlık ve Hayat Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 01/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
FON KODU
MEVCUT UNVAN
YENİ UNVAN -

CFA
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın  Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın  Emeklilik Yatırım Fonu

CFB
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

CFC
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

CFD
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

CFE
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

CFK
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

CFY
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

CGE
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

CGG
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları  Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları  Grup Emeklilik Yatırım Fonu

CHA
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

CHC
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Muhafazakar  Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar  Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

CHD
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

CHG
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

CHH
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

CHI
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

CHK
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

CHL
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş  Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

CHM
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

CHN
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

CHO
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

CHS
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

CHT
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

CHU
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895620


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Frank 8,3127 8,3628 % -0,16  
Riyal 1,9571 1,9669 % -0,36  
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17:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 4,99  
Altın Gr. 446 446 -0,85  
Cumhuriyet 2.957 3.002 12,00  
Tam 2.945 3.019 14,18  
Yarım 1.423 1.461 6,86  
Çeyrek 714 730 3,43  
Gümüş.Ons 26,33 26,37 0,11  
Gümüş Gr. 6,22 6,22 -0,01  
B. Petrol 51,44 51,44 0,21  
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