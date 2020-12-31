BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
31.12.2020 09:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 31/12/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
GZH
Garanti Portföy Sürdürebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
GZR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895932
BIST
10:081.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.482
En Düşük
1.479
10:087,3696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0136
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3615
10:089,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0092
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0335
10:08447,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,75
|Açılış
|: 447,71
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,98
BIST En Aktif Hisseler10:08
|PKENT
|913,00
|434.588
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,78
|11.983.103
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|1.363.186
|% 9,95
|
|SEYKM
|37,30
|1.221.911
|% 9,71
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|KARTN
|95,00
|7.313.248
|% -5,00
|
|ALCAR
|362,10
|4.286.224
|% -4,99
|
|GUBRF
|86,60
|457.415.319
|% 3,03
|
|ARZUM
|28,58
|215.963.632
|% 4,54
|
|ASELS
|18,37
|82.883.577
|% -0,38
|
|PETKM
|5,07
|62.168.381
|% 0,20
|
|KRDMD
|5,79
|61.350.752
|% 1,05
|
|YKBNK
|3,10
|38.727.357
|% 0,32
|
|PETKM
|5,07
|62.168.381
|% 0,20
|
|AFYON
|5,11
|58.715.887
|% 1,39
|
|KRDMD
|5,79
|61.350.752
|% 1,05
|
|TSKB
|1,80
|16.082.544
|% 0,00
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3654
|7,3696
|% -0,18
|
|Euro
|9,0592
|9,0733
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,0231
|10,0733
|% -0,01
|
|Frank
|8,3317
|8,3819
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9599
|1,9697
|% -0,12
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-5,89
|
|Altın Gr.
|448
|449
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,43
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,60
|51,60
|-0,03
|