BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
31.12.2020 09:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 31/12/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
TEB Portföy KYF Serbest (Döviz) Özel Fon
TDT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895933
BIST
10:041.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.482
En Düşük
1.479
10:047,3720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3615
10:049,0692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0335
10:04447,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,78
|Açılış
|: 447,68
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,98
BIST En Aktif Hisseler10:04
|PKENT
|913,00
|434.588
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,78
|9.721.669
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|1.327.687
|% 9,95
|
|SEYKM
|37,30
|1.221.911
|% 9,71
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|ALCAR
|362,10
|4.286.224
|% -4,99
|
|IDEAS
|12,55
|180.470
|% -4,92
|
|ARZUM
|28,58
|214.745.558
|% 4,54
|
|GUBRF
|86,45
|190.076.477
|% 2,86
|
|ASELS
|18,39
|48.698.796
|% -0,27
|
|PETKM
|5,08
|42.189.408
|% 0,40
|
|GARAN
|10,36
|34.784.861
|% -0,10
|
|PETKM
|5,08
|42.189.408
|% 0,40
|
|TSKB
|1,80
|13.799.161
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,09
|23.248.870
|% 0,00
|
|ARZUM
|28,58
|214.745.558
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,53
|6.818.214
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3644
|7,3720
|% -0,15
|
|Euro
|9,0533
|9,0692
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,0231
|10,0733
|% -0,01
|
|Frank
|8,3317
|8,3819
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9599
|1,9697
|% -0,12
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-4,20
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|-0,06
|