BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ak Portföy Gümüş Fon sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 15/01/2021 tarihinden itibaren "GUM" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902133BIST