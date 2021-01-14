BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.01.2021 16:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ak Portföy Gümüş Fon sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 15/01/2021 tarihinden itibaren "GUM" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902133
BIST
16:211.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,02
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
16:217,3772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0256
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3646
16:218,9592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0412
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
16:21436,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,51
|Açılış
|: 436,03
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:21
|PKENT
|979,00
|2.175.947
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.619.977
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.855.272
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.868.073
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,24
|1.786.233.245
|% -0,30
|
|DOHOL
|3,67
|1.451.546.405
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,20
|1.033.060.548
|% -0,88
|
|TCELL
|16,89
|1.008.920.652
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,47
|1.008.417.452
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,64
|857.999.889
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,47
|1.008.417.452
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,67
|1.451.546.405
|% -2,91
|
|TSKB
|1,89
|407.212.786
|% -0,53
|
|YYAPI
|2,26
|297.313.945
|% 6,60
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3695
|7,3772
|% -0,35
|
|Euro
|8,9539
|8,9592
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,0214
|10,0717
|% -0,38
|
|Frank
|8,2414
|8,2911
|% -0,78
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% -0,37
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,46
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.890
|2.963
|-45,31
|
|Yarım
|1.397
|1.433
|-21,91
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,96
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|-0,42
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 32 kaybederek (% -0.49 ) 1, 689
-
16:32XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 25, 321.00 milyon TL de
-
16:32KLMSN
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 184, 652 adet işlem
-
16:31SAFKR
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 11.59 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 116, 440 adet işlem
-
16:30FORMT
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 749, 533 adet işlem