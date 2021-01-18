BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.01.2021 16:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon" adına yapılacak işlemler için 19/01/2021 tarihinden itibaren "OPL" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903032
BIST
17:261.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 24,69
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.550
En Düşük
1.509
17:267,5028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0442
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:269,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0498
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:26443,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,19
|Açılış
|: 443,09
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:26
|YGYO
|1,98
|12.287.638
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.219.789
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.334.426
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.716.936
|% -5,95
|
|SILVR
|9,49
|29.254.030
|% -5,76
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,40
|1.457.328.214
|% 1,98
|
|GARAN
|10,03
|1.224.419.875
|% 0,10
|
|SISE
|7,75
|993.510.386
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,51
|835.570.238
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,48
|416.676.304
|% 7,25
|
|TSKB
|1,89
|531.121.128
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4990
|7,5028
|% 0,59
|
|Euro
|9,0522
|9,0616
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,1344
|10,1852
|% 0,33
|
|Frank
|8,3806
|8,4311
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9938
|2,0038
|% 0,58
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,32
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|-0,13
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:37VERTU
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 679, 491 adet işlem
-
17:36AKGRT
Yüzde 4.76 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 668 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 76 artarak (% 0.89 ) 1, 669
-
17:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, EKGYO, TSKB
-
17:34XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 24, 428.00 milyon TL de