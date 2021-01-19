BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy Yönetimi A.Ş. 19/01/2021 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 22/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.ESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIAOYAk Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuAk Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi FonuAFSAk Portföy Gelişen Ülkeler Yabancı Hisse Senedi FonuAk Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903238BIST