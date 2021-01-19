BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.01.2021 13:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 19/01/2021 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 22/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
AOY
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu
AFS
Ak Portföy Gelişen Ülkeler Yabancı Hisse Senedi Fonu
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903238
BIST
16:261.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 19,29
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:267,4435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:269,0405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:26439,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,12
|Açılış
|: 439,80
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:26
|BRISA
|25,96
|73.917.789
|% 10,00
|
|INTEM
|60,50
|29.484.709
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.723.997
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.723.997
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.723.997
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|34.838.563
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,10
|2.492.395.790
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.567.421.084
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.521.169.640
|% 6,13
|
|THYAO
|13,52
|1.519.099.538
|% 2,19
|
|KRDMD
|7,22
|1.407.163.811
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,50
|1.567.421.084
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.521.169.640
|% 6,13
|
|SISE
|8,10
|2.492.395.790
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,22
|1.407.163.811
|% -0,69
|
|PETKM
|5,17
|751.911.775
|% 0,58
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4400
|7,4435
|% -0,40
|
|Euro
|9,0336
|9,0405
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,1025
|10,1532
|% -0,29
|
|Frank
|8,3487
|8,3990
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9777
|1,9876
|% -0,51
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,49
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-23,56
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-11,39
|
|Çeyrek
|704
|720
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,63
|
Seans Raporu
16:26
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16:38KNFRT
Yüzde 4.65 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 607, 027 adet işlem
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16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 24 artarak (% 1.14 ) 1, 702
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16:35XU100
Endeks 1, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 26, 474.00 milyon TL de
-
16:35DESPC
Yüzde 5.36 oranında artışla 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 447, 715 adet işlem
-
16:34INTEM
Yüzde 10.00 oranında artışla 60.50 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 894 adet işlem