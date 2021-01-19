BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.01.2021 15:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. 18/01/2021 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 20/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
AHH
Azimut PYŞ Dinamik Dağılımlı Serbest Fon
Azimut Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903264
BIST
15:501.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 16,05
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:507,4446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0285
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:509,0356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:50439,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,94
|Açılış
|: 439,93
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,43
BIST En Aktif Hisseler15:48
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.631.052
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,10
|2.463.886.368
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.510.015.266
|% 0,00
|
|THYAO
|13,49
|1.458.510.576
|% 1,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.305.500.623
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,77
|1.270.076.707
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.510.015.266
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|1.270.076.707
|% 5,01
|
|SISE
|8,10
|2.463.886.368
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,21
|1.305.500.623
|% -0,83
|
|PETKM
|5,18
|694.449.394
|% 0,78
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4421
|7,4477
|% -0,34
|
|Euro
|9,0260
|9,0320
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,1028
|10,1535
|% -0,28
|
|Frank
|8,3483
|8,3986
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9788
|1,9887
|% -0,45
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,54
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.908
|2.983
|-15,98
|
|Yarım
|1.405
|1.443
|-7,73
|
|Çeyrek
|705
|722
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,35
|55,35
|0,60
|
Seans Raporu
15:48
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16:00XU100
Endeks 1, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 24, 463.00 milyon TL de
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16:00ALKA
Yüzde 9.38 oranında artışla 16.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 128, 051 adet işlem
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15:59KONTR
Yüzde 4.52 oranında artışla 35.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 168, 029 adet işlem
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15:57TUCLK
Yüzde 4.33 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 349, 454 adet işlem
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15:56BLCYT
Yüzde 4.93 oranında artışla 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 649 adet işlem