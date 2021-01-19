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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

19.01.2021 15:35



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. 18/01/2021 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 20/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

     AHH
    Azimut PYŞ Dinamik Dağılımlı Serbest Fon
    Azimut Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest  Fon





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903264


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PSDTC 41,14 21.018.587 % 10,00  
PSDTC 41,14 21.018.587 % 10,00  
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Tam 2.908 2.983 -15,98  
Yarım 1.405 1.443 -7,73  
Çeyrek 705 722 -3,87  
Gümüş.Ons 25,19 25,23 0,28  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,04  
B. Petrol 55,35 55,35 0,60  
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