BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.01.2021 10:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 26/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
FFP
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
FFH
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904103
BIST
10:581.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,94
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.549
10:587,3675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0428
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4242
En Düşük
7,3635
10:588,9756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0472
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0459
En Düşük
8,9708
10:58439,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,73
|Açılış
|: 439,11
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler10:58
|MAALT
|231,10
|2.252.532
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|962.144
|% 10,00
|
|ATSYH
|10,67
|474.964
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|9.535.455
|% 9,99
|
|SEKUR
|26,90
|14.450.047
|% 9,98
|
|AGYO
|4,28
|76.347.195
|% -8,74
|
|OZRDN
|12,00
|5.806.078
|% -6,76
|
|UZERB
|77,00
|182.798
|% -6,61
|
|INTEM
|66,00
|8.313.754
|% -5,04
|
|MGROS
|45,78
|196.653.231
|% -3,94
|
|KOZAL
|118,20
|355.093.031
|% 3,32
|
|KARSN
|4,85
|327.585.829
|% 2,54
|
|TSKB
|2,04
|305.451.857
|% 0,49
|
|PETKM
|5,21
|230.576.471
|% 1,76
|
|KRDMD
|6,89
|223.518.946
|% -0,43
|
|TSKB
|2,04
|305.451.857
|% 0,49
|
|KARSN
|4,85
|327.585.829
|% 2,54
|
|EKGYO
|2,49
|163.336.630
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,51
|73.831.650
|% 2,03
|
|PETKM
|5,21
|230.576.471
|% 1,76
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3656
|7,3675
|% -0,58
|
|Euro
|8,9725
|8,9756
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,0799
|10,1304
|% -0,28
|
|Frank
|8,2946
|8,3445
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9587
|1,9685
|% -0,55
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,31
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|0,26
|
Seans Raporu
10:58
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