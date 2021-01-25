BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 26/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon ÜnvanıFon KoduQNB Finans Portföy Fon Sepeti FonuFFPQNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuFFHhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904103BIST