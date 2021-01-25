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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

25.01.2021 17:41



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 26/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

    Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma  Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Kırkaltıncı Fon
    FFB

    Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma  Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Kırkyedinci Fon
    FFL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904222


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KAPLM 48,40 2.397.204 % 10,00  
LUKSK 40,04 7.012.871 % 10,00  
MAALT 231,10 3.080.101 % 10,00  
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Altın Gr. 442 442 0,42  
Cumhuriyet 2.933 2.980 21,00  
Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,45 25,48 0,01  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,01  
B. Petrol 55,39 55,39 0,14  
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