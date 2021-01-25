BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.01.2021 17:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 26/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Kırkaltıncı Fon
FFB
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Kırkyedinci Fon
FFL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904222
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
18:057,4182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
18:058,9994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0234
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
18:05441,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,55
|Açılış
|: 441,28
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|17,93
|1.220.589
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|7.012.871
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|3.080.101
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|1.267.595
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.410.117
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,59
|12.421.493
|% -9,95
|
|MERIT
|162,00
|2.258.722
|% -9,95
|
|EMNIS
|37,56
|2.464.229
|% -9,80
|
|YESIL
|190,70
|48.949.418
|% -9,19
|
|KOZAL
|121,40
|2.533.892.850
|% 6,12
|
|ODAS
|4,04
|1.712.786.721
|% 6,04
|
|KRDMD
|6,99
|1.546.130.184
|% 1,01
|
|PETKM
|5,26
|1.532.058.022
|% 2,73
|
|GARAN
|9,54
|1.284.424.418
|% -2,25
|
|ODAS
|4,04
|1.712.786.721
|% 6,04
|
|TSKB
|1,96
|830.006.281
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,57
|513.704.173
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,47
|788.903.468
|% -0,80
|
|PETKM
|5,26
|1.532.058.022
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4133
|7,4182
|% 0,11
|
|Euro
|8,9916
|8,9994
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0914
|10,1420
|% -0,16
|
|Frank
|8,3034
|8,3534
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,70
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,01
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,14
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Seans Raporu
18:05
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