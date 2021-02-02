BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.02.2021 16:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 03/02/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
TEB Portföy KYF Serbest (Döviz) Özel Fon
TVD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906978
BIST
16:141.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 16,97
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:147,1853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:148,6570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:14426,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,64
|Açılış
|: 426,34
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:14
|TSGYO
|6,27
|11.958.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|57.646.763
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.269.043
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.155.898
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.625.954
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|15.838.299
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|49.238.939
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,18
|1.832.302.850
|% 7,18
|
|KOZAL
|122,50
|1.231.198.021
|% -1,29
|
|SISE
|7,53
|989.238.365
|% 1,89
|
|GARAN
|9,55
|983.170.715
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,44
|915.024.550
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,18
|1.832.302.850
|% 7,18
|
|EKGYO
|2,44
|915.024.550
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|422.711.541
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|704.969.824
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,47
|217.562.111
|% 0,68
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1803
|7,1853
|% -0,02
|
|Euro
|8,6498
|8,6570
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,8021
|9,8513
|% 0,06
|
|Frank
|7,9803
|8,0283
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9114
|1,9210
|% -0,02
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-15,75
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.808
|2.879
|-28,66
|
|Yarım
|1.357
|1.393
|-13,86
|
|Çeyrek
|681
|696
|-6,94
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,67
|-1,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,32
|
|B. Petrol
|57,67
|57,67
|1,34
|