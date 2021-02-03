BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.02.2021 16:08
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Qinvest Portföy İkinci Katılım Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 04/02/2021 tarihinden itibaren "IZF" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907228
BIST
16:201.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:207,1750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0273
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:208,6231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0444
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:20423,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,43
|Açılış
|: 423,80
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:18
|MERKO
|9,02
|148.700.251
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.903.192
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|RODRG
|17,95
|6.289.491
|% -7,66
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|EKGYO
|2,51
|2.027.431.912
|% 2,03
|
|GARAN
|9,98
|1.267.649.148
|% 2,99
|
|KOZAL
|122,90
|1.068.065.849
|% 1,32
|
|ODAS
|4,12
|892.670.793
|% 2,74
|
|DOHOL
|4,07
|751.694.605
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,51
|2.027.431.912
|% 2,03
|
|TSKB
|1,85
|554.852.219
|% 0,54
|
|ODAS
|4,12
|892.670.793
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,65
|522.378.217
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,07
|751.694.605
|% -3,55
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1712
|7,1750
|% -0,38
|
|Euro
|8,6150
|8,6231
|% -0,51
|
|Sterlin
|9,7413
|9,7901
|% -0,69
|
|Frank
|7,9424
|7,9902
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9053
|1,9149
|% -0,46
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|3,50
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.855
|3,00
|
|Tam
|2.799
|2.872
|4,38
|
|Yarım
|1.353
|1.389
|2,12
|
|Çeyrek
|678
|695
|1,06
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,08
|
|B. Petrol
|58,15
|58,15
|0,35
|
Seans Raporu
16:18
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-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 36 artarak (% 0.40 ) 1, 609
-
16:31XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 21, 842.00 milyon TL de
-
16:31AVOD
Yüzde 5.86 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 794, 331 adet işlem
-
16:30MERKO
Yüzde 10.00 oranında artışla 9.02 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 015, 058 adet işlem
-
16:29EGPRO
Yüzde 5.18 oranında artışla 41.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 870, 432 adet işlem