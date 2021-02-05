BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.02.2021 09:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
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Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Garanti Portföy ESG Sürdürebilirlik Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 08/02/2021 tarihinden itibaren "GZV" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907610
BIST
11:301.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,74
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:307,0875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0483
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:308,4918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0587
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:30412,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,17
|Açılış
|: 412,80
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:30
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|218.435.975
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.652.939
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,50
|15.571.824
|% -6,25
|
|KOZAL
|124,20
|386.954.586
|% 2,22
|
|SISE
|7,83
|376.254.797
|% 1,56
|
|GARAN
|9,91
|331.061.633
|% -0,10
|
|ISKPL
|29,22
|277.126.532
|% 2,60
|
|SASA
|28,30
|242.777.057
|% 5,20
|
|TSKB
|1,86
|190.226.010
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|195.474.451
|% 0,40
|
|CEMAS
|2,31
|114.163.970
|% 1,76
|
|SISE
|7,83
|376.254.797
|% 1,56
|
|DOHOL
|4,08
|195.874.421
|% -0,73
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0844
|7,0875
|% -0,68
|
|Euro
|8,4865
|8,4918
|% -0,69
|
|Sterlin
|9,6829
|9,7314
|% -0,47
|
|Frank
|7,8222
|7,8693
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8842
|1,8937
|% -0,66
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|14,90
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,74
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,09
|0,03
|
|B. Petrol
|59,36
|59,36
|0,35
|
Seans Raporu
11:30
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11:43XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 6, 598.00 milyon TL de
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11:43BSOKE
Yüzde 4.19 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 017, 579 adet işlem
-
11:41AKSEN
Yüzde 4.47 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 296, 470 adet işlem
-
11:40KFEIN
Yüzde 5.98 oranında artışla 25.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 859, 979 adet işlem
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11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TSKB, DOHOL