BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.02.2021 11:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 08/02/2021 tarihinden itibaren "GZV" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907696
BIST
11:211.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:217,0942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:218,5021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0484
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:21411,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,32
|Açılış
|: 411,95
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:21
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|216.572.031
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.539.806
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,74
|14.769.932
|% -5,46
|
|GARAN
|9,93
|312.768.804
|% 0,10
|
|KOZAL
|123,30
|312.048.464
|% 1,48
|
|SISE
|7,77
|291.407.105
|% 0,78
|
|ISKPL
|28,96
|260.516.872
|% 1,69
|
|SASA
|28,30
|238.921.449
|% 5,20
|
|TSKB
|1,86
|187.594.858
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|192.082.819
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,09
|194.614.970
|% -0,49
|
|CEMAS
|2,30
|107.642.173
|% 1,32
|
|ISFIN
|4,26
|166.666.404
|% 0,95
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0907
|7,0942
|% -0,58
|
|Euro
|8,4968
|8,5021
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,6883
|9,7369
|% -0,41
|
|Frank
|7,8254
|7,8725
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8852
|1,8947
|% -0,60
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|16,96
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|