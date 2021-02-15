BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.02.2021 14:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 16/02/2021 tarihinden itibaren "ILZ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909620
BIST
15:301.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 18,76
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:306,9675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0682
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:308,4564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0696
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:30408,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,40
|Açılış
|: 408,66
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:28
|VAKFN
|12,32
|12.460.665
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|TGSAS
|26,34
|222.896.033
|% -9,30
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,90
|2.163.607.347
|% 1,18
|
|SASA
|37,68
|1.480.401.019
|% 9,47
|
|THYAO
|12,29
|982.714.713
|% 2,42
|
|TCELL
|17,01
|645.971.394
|% 2,04
|
|GARAN
|9,96
|617.009.690
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,73
|331.099.972
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|252.245.305
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|251.341.811
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,45
|138.946.832
|% 0,69
|
|CEMAS
|2,27
|216.951.346
|% 2,25
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9634
|6,9655
|% -1,00
|
|Euro
|8,4515
|8,4571
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6599
|9,7084
|% -0,58
|
|Frank
|7,7897
|7,8366
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,95
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,35
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-21,86
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,58
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,92
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Seans Raporu
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