BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.02.2021 15:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 16/02/2021 tarihinden itibaren "TZP" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909646
BIST
17:121.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 19,22
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
17:126,9554
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0803
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:128,4373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0887
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:12406,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -5,47
|Açılış
|: 406,47
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:12
|VAKFN
|12,32
|12.589.877
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.060.996
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|149,70
|3.474.256.496
|% 3,81
|
|SASA
|37,86
|1.699.377.049
|% 9,99
|
|THYAO
|12,32
|1.140.641.392
|% 2,67
|
|GUBRF
|73,00
|901.650.581
|% 5,57
|
|PETKM
|5,12
|817.190.871
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,54
|418.629.166
|% 0,79
|
|PETKM
|5,12
|817.190.871
|% 2,81
|
|ALBRK
|2,31
|292.849.342
|% 3,12
|
|GSDHO
|2,73
|351.846.362
|% 1,11
|
|SKBNK
|1,45
|165.097.173
|% 0,69
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9515
|6,9554
|% -1,14
|
|Euro
|8,4337
|8,4373
|% -1,04
|
|Sterlin
|9,6394
|9,6878
|% -0,79
|
|Frank
|7,7767
|7,8236
|% -1,02
|
|Riyal
|1,8489
|1,8581
|% -1,13
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-3,10
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.696
|2.764
|-30,73
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,87
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,43
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,20
|63,20
|0,77
|
Seans Raporu
17:12
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-
17:26ECZYT
Yüzde 6.98 oranında artışla 48.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 104, 574 adet işlem
-
17:25ANELE
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 032, 659 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 99 artarak (% 1.10 ) 1, 646
-
17:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, TRKCM
-
17:24XU100
Endeks 1, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 22, 399.00 milyon TL de