BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 19/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon ÜnvanıFon KoduGlobal MD Portföy Boğaziçi Serbest FonGZNGlobal MD Portföy Dinamik Serbest FonGZMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910803BIST