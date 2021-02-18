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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

18.02.2021 15:41



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 19/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

    Global MD Portföy Boğaziçi Serbest Fon
    GZN

    Global  MD  Portföy Dinamik Serbest Fon
    GZM





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910803


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Tam 2.637 2.703 -18,35  
Yarım 1.274 1.308 -8,88  
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