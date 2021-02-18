BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.02.2021 15:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 19/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Global MD Portföy Boğaziçi Serbest Fon
GZN
Global MD Portföy Dinamik Serbest Fon
GZM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910803
BIST
15:471.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,77
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.548
15:476,9510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0150
|Açılış
|: 6,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
15:478,4090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
15:47397,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 397,96
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler15:45
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|14.520.591
|% 9,98
|
|ISGSY
|28,20
|11.843.646
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|6.804.182
|% 9,98
|
|LINK
|35,30
|58.804.686
|% 9,97
|
|SONME
|87,75
|9.229.524
|% -10,00
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|72.046.491
|% -9,91
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|RODRG
|27,02
|2.570.103
|% -9,08
|
|HALKB
|5,89
|3.091.365.282
|% 2,08
|
|SASA
|49,34
|2.311.352.422
|% 8,97
|
|KOZAL
|146,00
|1.300.492.870
|% 2,60
|
|GARAN
|9,55
|1.208.266.268
|% 0,00
|
|THYAO
|12,49
|1.201.376.351
|% 2,38
|
|HALKB
|5,89
|3.091.365.282
|% 2,08
|
|VAKBN
|4,46
|979.566.156
|% -1,55
|
|SKBNK
|1,49
|303.227.075
|% 0,00
|
|ODAS
|4,15
|798.554.241
|% 1,22
|
|PETKM
|5,14
|731.373.074
|% 1,78
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9498
|6,9546
|% -0,16
|
|Euro
|8,4024
|8,4117
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6554
|9,7038
|% 0,31
|
|Frank
|7,7130
|7,7595
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8466
|1,8558
|% -0,25
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|9,61
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-17,00
|
|Tam
|2.637
|2.703
|-18,35
|
|Yarım
|1.274
|1.308
|-8,88
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,23
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,73
|64,73
|0,39
|