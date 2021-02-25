BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.02.2021 13:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 26/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Kırksekizinci Fon
LHF
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Kırkdokuzuncu Fon
LHN
Ak Portföy Neta Serbest (Döviz) Özel Fon
LHM
Ak Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon
LHP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912676
BIST
14:571.468
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,86
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
14:577,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0714
|Açılış
|: 7,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2446
En Düşük
7,1530
14:578,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1419
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8722
En Düşük
8,7148
14:57415,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,25
|Açılış
|: 415,40
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler14:56
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|25.555.284
|% -9,94
|
|PETKM
|5,21
|1.623.803.235
|% 0,97
|
|THYAO
|13,00
|1.278.586.834
|% 1,33
|
|KOZAL
|128,00
|1.061.008.511
|% -4,12
|
|EKGYO
|2,24
|1.018.719.029
|% -1,32
|
|SASA
|39,16
|881.876.262
|% -1,95
|
|EKGYO
|2,24
|1.018.719.029
|% -1,32
|
|PETKM
|5,21
|1.623.803.235
|% 0,97
|
|IHLAS
|0,88
|195.337.834
|% -2,22
|
|TSKB
|1,68
|322.784.572
|% -3,45
|
|KARSN
|4,47
|814.441.628
|% -4,89
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2316
|7,2374
|% 0,95
|
|Euro
|8,8506
|8,8604
|% 1,54
|
|Sterlin
|10,1820
|10,2331
|% 0,75
|
|Frank
|7,9441
|7,9919
|% 0,87
|
|Riyal
|1,9209
|1,9305
|% 0,78
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-16,20
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|2.756
|2.798
|-12,00
|
|Tam
|2.743
|2.815
|-13,73
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,65
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,32
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|0,19
|