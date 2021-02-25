BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Tera Portföy Birinci Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 26/02/2021 tarihinden itibaren "TLY" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913022BIST