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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

02.03.2021 10:12



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 03/03/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

    Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
    GZP

    Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
            GZJ

    Garanti Portföy Kısa Vadeli  Serbest Fon
    GJH





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914400


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SUMAS 79,20 197.921 % 10,00  
DYOBY 15,97 63.349.594 % 9,99  
KENT 358,90 1.481.180 % 9,99  
VAKFN 19,48 446.326 % 9,99  
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Cumhuriyet 2.697 2.738 -98,00  
Tam 2.685 2.755 -92,97  
Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 26,04 26,07 -0,44  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,11  
B. Petrol 62,94 62,94 -0,75  
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