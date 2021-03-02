BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.03.2021 10:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 03/03/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
GZP
Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
GZJ
Garanti Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon
GJH
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914400
BIST
11:281.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
11:287,2973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3516
En Düşük
7,2702
11:288,7709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8387
En Düşük
8,7606
11:28403,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,66
|Açılış
|: 403,56
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|63.349.594
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|15,00
|2.539.740.910
|% 8,70
|
|PGSUS
|93,80
|589.622.360
|% 5,99
|
|EKGYO
|2,37
|578.379.511
|% 0,85
|
|KOZAL
|131,70
|518.092.034
|% -3,37
|
|SISE
|7,53
|482.165.407
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,37
|578.379.511
|% 0,85
|
|THYAO
|15,00
|2.539.740.910
|% 8,70
|
|SKBNK
|1,39
|186.658.010
|% -0,71
|
|PETKM
|5,45
|430.807.562
|% 1,30
|
|KRDMD
|6,98
|454.556.862
|% 1,16
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2943
|7,2973
|% 0,02
|
|Euro
|8,7653
|8,7709
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,1182
|10,1689
|% -0,04
|
|Frank
|7,9307
|7,9784
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9425
|1,9523
|% 0,18
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-5,41
|
|Altın Gr.
|403
|404
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,11
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|-0,75
|