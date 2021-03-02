BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.03.2021 14:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 03/03/2021 tarihinden itibaren "OLB " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914467
BIST
15:201.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:207,3315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:208,8215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0311
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:20407,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,03
|Açılış
|: 407,25
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:20
|AYEN
|8,91
|77.680.379
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.227.637
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,80
|4.114.400.040
|% 7,25
|
|SISE
|7,74
|1.520.043.650
|% 1,98
|
|KOZAL
|132,50
|1.427.153.288
|% -2,79
|
|PETKM
|5,58
|1.149.236.709
|% 3,72
|
|KRDMD
|6,85
|1.105.006.603
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,36
|797.278.897
|% 0,43
|
|THYAO
|14,80
|4.114.400.040
|% 7,25
|
|PETKM
|5,58
|1.149.236.709
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,39
|279.481.649
|% -0,71
|
|SISE
|7,74
|1.520.043.650
|% 1,98
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3270
|7,3315
|% 0,49
|
|Euro
|8,8162
|8,8215
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,1645
|10,2155
|% 0,42
|
|Frank
|7,9511
|7,9990
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9474
|1,9572
|% 0,44
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|5,32
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|10,00
|
|Tam
|2.691
|2.759
|4,89
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|2,36
|
|Çeyrek
|652
|667
|1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|-0,17
|