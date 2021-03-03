BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.03.2021 14:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/03/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
NZH
Neo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fonu
NZT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914803
BIST
14:411.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 19,63
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
14:417,3668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3838
En Düşük
7,2936
14:418,8955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9294
En Düşük
8,8181
14:41408,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,05
|Açılış
|: 408,12
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler14:41
|BOSSA
|24,42
|29.397.355
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.169.679
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|138.968.872
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|33.903.696
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,00
|34.591.393
|% -8,47
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,91
|2.011.912.301
|% 0,68
|
|KRDMD
|7,15
|1.430.041.772
|% 4,69
|
|PETKM
|5,78
|1.283.775.778
|% 4,33
|
|GARAN
|9,35
|1.040.906.213
|% 1,63
|
|SISE
|7,75
|931.467.540
|% 0,26
|
|PETKM
|5,78
|1.283.775.778
|% 4,33
|
|KRDMD
|7,15
|1.430.041.772
|% 4,69
|
|EKGYO
|2,45
|390.388.182
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,40
|208.044.944
|% 1,45
|
|THYAO
|14,91
|2.011.912.301
|% 0,68
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3642
|7,3668
|% 0,09
|
|Euro
|8,8860
|8,8955
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2500
|10,3014
|% 0,04
|
|Frank
|7,9998
|8,0479
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% 0,14
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-9,73
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.715
|2.756
|-1,00
|
|Tam
|2.701
|2.770
|-1,18
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|-0,57
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|1,21
|