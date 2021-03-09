BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.03.2021 16:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
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Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon" adına yapılacak işlemler için 10/03/2021 tarihinden itibaren "EUZ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916512
BIST
17:191.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 19,66
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.551
En Düşük
1.535
17:197,6131
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -0,1393
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
17:199,0670
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -0,1290
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
17:19421,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,72
|Açılış
|: 421,04
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:17
|SASA
|42,24
|893.471.658
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|158.296
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.922.237
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.542.524
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.463.135
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.665.132
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,06
|67.404.202
|% -9,01
|
|GARAN
|9,02
|2.009.074.935
|% 0,22
|
|THYAO
|14,96
|1.593.386.439
|% 2,12
|
|PETKM
|6,22
|1.288.622.387
|% -0,16
|
|SISE
|7,66
|927.525.125
|% 0,92
|
|SASA
|42,24
|893.471.658
|% 10,00
|
|GARAN
|9,02
|2.009.074.935
|% 0,22
|
|PETKM
|6,22
|1.288.622.387
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,40
|434.854.066
|% 1,27
|
|SISE
|7,66
|927.525.125
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,37
|862.792.783
|% 1,52
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6200
|7,6259
|% -1,63
|
|Euro
|9,0719
|9,0790
|% -1,27
|
|Sterlin
|10,5654
|10,6184
|% -0,92
|
|Frank
|8,1568
|8,2059
|% -0,94
|
|Riyal
|2,0274
|2,0376
|% -1,42
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|38,30
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.789
|2.859
|24,82
|
|Yarım
|1.348
|1.383
|12,01
|
|Çeyrek
|676
|692
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,09
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,35
|
Seans Raporu
17:17
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17:33IZFAS
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17:28VKGYO
Yüzde 6.16 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 252, 877 adet işlem
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17:27BTCIM
Yüzde 7.59 oranında artışla 15.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 031, 581 adet işlem