BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.03.2021 10:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Tacirler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 16/03/2021 tarihinden itibaren "THG " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918147
BIST
11:311.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:317,5564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:319,0255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:31419,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,33
|Açılış
|: 419,03
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:31
|SANKO
|13,21
|49.755.275
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.266.653
|% 9,99
|
|ACSEL
|22,72
|6.384.154
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|22.993.885
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.039.237
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|20.764.346
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.246.676
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,85
|392.816.195
|% -0,78
|
|SISE
|7,75
|301.703.479
|% 1,17
|
|THYAO
|14,65
|273.603.534
|% 1,03
|
|BJKAS
|4,89
|217.763.436
|% 6,54
|
|PETKM
|6,25
|212.959.048
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,27
|194.224.146
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|135.549.362
|% -0,73
|
|GARAN
|8,85
|392.816.195
|% -0,78
|
|BJKAS
|4,89
|217.763.436
|% 6,54
|
|SISE
|7,75
|301.703.479
|% 1,17
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5523
|7,5564
|% -0,14
|
|Euro
|9,0185
|9,0255
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,4970
|10,5496
|% -0,11
|
|Frank
|8,1011
|8,1499
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0091
|2,0192
|% -0,12
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|2,66
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,00
|
|B. Petrol
|69,79
|69,79
|0,57
|