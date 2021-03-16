BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.03.2021 18:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 17/03/2021 tarihinden itibaren "YHZ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918509
BIST
17:591.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,09
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:597,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:598,9303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0580
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:59418,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,46
|Açılış
|: 418,06
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|13,53
|24.707.134
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.781.078
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.141.886
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.320.567
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.622.319
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|3.983.569
|% -9,97
|
|GRNYO
|3,35
|16.982.579
|% -7,97
|
|SELGD
|4,40
|453.372
|% -7,37
|
|KSTUR
|302,00
|508.601
|% -7,05
|
|EPLAS
|34,00
|7.345.986
|% -7,00
|
|GARAN
|8,89
|1.380.523.791
|% 1,95
|
|KOZAL
|126,20
|1.316.604.190
|% 2,19
|
|OTKAR
|436,50
|1.255.913.422
|% 0,11
|
|FROTO
|208,40
|1.069.493.773
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,84
|889.835.733
|% 3,29
|
|GSRAY
|4,15
|872.608.147
|% 5,06
|
|EKGYO
|2,26
|429.667.126
|% 1,35
|
|GARAN
|8,89
|1.380.523.791
|% 1,95
|
|KRDMD
|7,84
|889.835.733
|% 3,29
|
|TSKB
|1,72
|194.124.497
|% 1,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4993
|7,5047
|% -0,37
|
|Euro
|8,9235
|8,9303
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,3896
|10,4417
|% -0,51
|
|Frank
|8,0690
|8,1176
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9944
|2,0044
|% -0,41
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,47
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-1,00
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
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17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında