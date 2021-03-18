BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.03.2021 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Mükafat Portföy Birinci Serbest Fon " adına yapılacak işlemler için 19/03/2021 tarihinden itibaren "MLS" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919029
BIST
17:071.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,39
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.556
17:077,3728
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -0,1226
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
17:078,8003
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -0,1899
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
17:07408,88
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -11,67
|Açılış
|: 408,88
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler17:07
|PAMEL
|31,02
|7.228.801
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.067.578
|% 10,00
|
|BLCYT
|11,46
|65.837.128
|% 9,98
|
|ERBOS
|68,85
|81.913.684
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.250.922
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|35.093.086
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.012.734
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,09
|3.219.336.888
|% 3,89
|
|FROTO
|213,40
|2.414.672.170
|% -6,89
|
|THYAO
|13,97
|1.103.751.098
|% -3,99
|
|ODAS
|4,04
|1.031.572.441
|% 8,31
|
|KRDMD
|7,55
|904.215.706
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,77
|747.347.861
|% 2,97
|
|ODAS
|4,04
|1.031.572.441
|% 8,31
|
|EKGYO
|2,16
|577.478.998
|% -0,92
|
|TSKB
|1,71
|284.896.225
|% 1,18
|
|VAKBN
|4,17
|600.743.865
|% 1,46
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3688
|7,3728
|% -1,64
|
|Euro
|8,7928
|8,8003
|% -2,11
|
|Sterlin
|10,2213
|10,2726
|% -2,03
|
|Frank
|7,9011
|7,9487
|% -2,34
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% -1,68
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-20,46
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,49
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.708
|2.779
|-55,58
|
|Yarım
|1.309
|1.344
|-26,89
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|-0,18
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-1,58
|