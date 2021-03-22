BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 23/03/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon ÜnvanıFon Kodu Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA Garanti Portföy ÖPY Para Piyasası Özel Fon GUEhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919697BIST