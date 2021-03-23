BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİş Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 06/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir. ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI CTF İş Portföy ASSG Serbest Özel Fonİş Portföy ASSG Serbest (Döviz) Özel Fon CTV İş Portföy MHA Serbest Özel Fonİş Portföy MHA Serbest (Döviz) Özel Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919932BIST