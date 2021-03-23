BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.03.2021 14:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 06/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir. ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI CTF İş Portföy ASSG Serbest Özel Fonİş Portföy ASSG Serbest (Döviz) Özel Fon CTV İş Portföy MHA Serbest Özel Fonİş Portföy MHA Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919932
BIST
15:451.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.388
En Düşük
1.256
15:457,8712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0893
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
15:459,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1290
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
15:45440,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 6,48
|Açılış
|: 440,65
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler15:45
|AVOD
|9,35
|311.795.780
|% 10,00
|
|SASA
|43,64
|727.928.420
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|TRILC
|34,44
|156.157.928
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|230.824.145
|% -9,79
|
|GARAN
|7,30
|8.451.132.189
|% -8,52
|
|FROTO
|210,80
|1.652.878.256
|% 2,53
|
|EREGL
|15,43
|1.635.009.324
|% 4,89
|
|AKBNK
|4,91
|1.613.970.908
|% -7,88
|
|KOZAL
|115,00
|930.190.780
|% 4,74
|
|GARAN
|7,30
|8.451.132.189
|% -8,52
|
|AKBNK
|4,91
|1.613.970.908
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,24
|663.967.453
|% -6,28
|
|EKGYO
|1,86
|448.835.557
|% -1,59
|
|TSKB
|1,39
|333.113.278
|% -5,44
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8660
|7,8712
|% 1,15
|
|Euro
|9,3521
|9,3881
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,8098
|10,8640
|% 0,71
|
|Frank
|8,4304
|8,4812
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% 1,24
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|0,43
|
|Altın Gr.
|440
|441
|6,43
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|25,00
|
|Tam
|2.897
|2.972
|18,87
|
|Yarım
|1.400
|1.438
|9,13
|
|Çeyrek
|702
|719
|4,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,67
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,06
|
|B. Petrol
|61,94
|61,94
|-2,68
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 71 kaybederek (% -0.75 ) 1, 422
-
15:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, FROTO, EREGL
-
15:59XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 31, 532.00 milyon TL de
-
15:59LKMNH
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 744, 248 adet işlem
-
15:58EDIP
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 318, 831 adet işlem