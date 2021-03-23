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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

23.03.2021 14:30



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İş Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 06/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.                                                                                 ESKİ FON UNVANI                                      YENİ FON UNVANI CTF  İş Portföy ASSG Serbest Özel Fonİş Portföy ASSG Serbest (Döviz) Özel Fon CTV    İş Portföy MHA Serbest Özel Fonİş Portföy MHA Serbest (Döviz) Özel Fon



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919932


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