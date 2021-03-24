BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 25/03/2021tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir. ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI DOF Deniz Portföy Kuzey Serbest Özel Fon Deniz Portföy Kuzey Serbest(Döviz) Özel Fon DRS Deniz Portföy Gül Serbest Özel Fon Deniz Portföy Gül Serbest (Döviz) Özel Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920134BIST