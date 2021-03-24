BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.03.2021 12:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 25/03/2021tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir. ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI DOF Deniz Portföy Kuzey Serbest Özel Fon Deniz Portföy Kuzey Serbest(Döviz) Özel Fon DRS Deniz Portföy Gül Serbest Özel Fon Deniz Portföy Gül Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920134
BIST
13:301.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 22,72
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:307,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:309,4259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0355
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
13:30442,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,74
|Açılış
|: 442,68
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:30
|SAYAS
|20,90
|8.317.843
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|43.684.112
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.628.538
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.814.027
|% 9,99
|
|UFUK
|19,00
|119.310
|% -9,52
|
|LUKSK
|71,70
|4.649.114
|% -3,04
|
|GSRAY
|3,69
|334.306.805
|% -2,38
|
|EMNIS
|24,50
|290.756
|% -2,23
|
|AGHOL
|23,92
|35.939.060
|% -1,16
|
|GARAN
|7,23
|3.538.773.671
|% 0,56
|
|SASA
|47,08
|807.558.090
|% 7,88
|
|PETKM
|5,61
|499.674.588
|% 4,47
|
|SISE
|7,20
|484.956.628
|% 1,84
|
|AKBNK
|4,94
|484.110.297
|% 2,92
|
|GARAN
|7,23
|3.538.773.671
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,23
|280.776.996
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,91
|220.192.842
|% 3,24
|
|TSKB
|1,42
|151.347.919
|% 2,90
|
|AKBNK
|4,94
|484.110.297
|% 2,92
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9316
|7,9410
|% 0,01
|
|Euro
|9,4010
|9,4259
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,8778
|10,9324
|% -0,09
|
|Frank
|8,4643
|8,5153
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1141
|2,1247
|% 0,15
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,19
|
|Altın Gr.
|443
|443
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|23,00
|
|Tam
|2.911
|2.986
|22,03
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|10,66
|
|Çeyrek
|706
|722
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|1,69
|