BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-Ipo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 26/03/2021 tarihinden itibaren "PRE" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920519BIST