BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.03.2021 17:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-Ipo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 26/03/2021 tarihinden itibaren "PRE" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920519
BIST
17:381.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,31
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:387,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:389,4267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0418
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:38443,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,76
|Açılış
|: 443,55
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:38
|VERTU
|29,26
|67.288.104
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|28.687.914
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.073.273
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,06
|3.278.707.591
|% -1,94
|
|SASA
|46,68
|1.740.786.224
|% -1,31
|
|KOZAL
|121,70
|1.201.271.417
|% 2,44
|
|THYAO
|12,78
|942.046.748
|% -1,77
|
|PETKM
|5,69
|898.180.128
|% 1,25
|
|GARAN
|7,06
|3.278.707.591
|% -1,94
|
|SKBNK
|1,22
|338.475.248
|% 2,52
|
|TSKB
|1,41
|295.781.416
|% -3,42
|
|EKGYO
|1,91
|342.229.484
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|383.540.169
|% -2,24
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9493
|7,9534
|% 0,41
|
|Euro
|9,4040
|9,4267
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,8746
|10,9292
|% 0,61
|
|Frank
|8,4354
|8,4862
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1131
|2,1237
|% 0,33
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-0,67
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|62,47
|62,47
|-1,94
|