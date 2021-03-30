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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

30.03.2021 12:16



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Garanti Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 30/03/2021tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.                                                                                       ESKİ FON UNVANI                                                          YENİ FON UNVANI GDL             Garanti Portföy Onuncu Serbest Özel Fon                          Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fon GGR             Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon                          Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Özel Fon



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921720


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