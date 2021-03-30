BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 30/03/2021tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir. ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GDL Garanti Portföy Onuncu Serbest Özel Fon Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fon GGR Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Özel Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921720BIST