BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
30.03.2021 12:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 30/03/2021tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir. ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GDL Garanti Portföy Onuncu Serbest Özel Fon Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fon GGR Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921720
BIST
12:061.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:068,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1134
|Açılış
|: 65,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 64,9200
|
8,3671
En Düşük
8,1884
12:069,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1076
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1500
|
9,8331
En Düşük
9,6398
12:066,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,08
|Açılış
|: 6,58
|
|Önceki Kapanış
|: 6,50
|
6,59
En Düşük
6,49
BIST En Aktif Hisseler12:06
|CMBTN
|337,20
|5.646.414
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.009.990
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,16
|17.263.992
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|RTALB
|27,88
|30.975.061
|% 9,94
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|SANEL
|5,20
|1.203.431
|% -6,81
|
|KSTUR
|296,60
|43.600
|% -6,44
|
|FROTO
|195,90
|526.681.312
|% 5,89
|
|GARAN
|6,85
|456.479.225
|% -0,58
|
|THYAO
|12,64
|397.481.570
|% 1,28
|
|BJKAS
|7,77
|365.700.260
|% 6,44
|
|EKGYO
|1,95
|359.993.582
|% -3,94
|
|EKGYO
|1,95
|359.993.582
|% -3,94
|
|IHLGM
|1,13
|111.308.149
|% -0,88
|
|GARAN
|6,85
|456.479.225
|% -0,58
|
|OSTIM
|3,11
|190.369.190
|% 4,01
|
|YKBNK
|2,20
|113.386.676
|% 0,46
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3101
|8,3129
|% 1,38
|
|Euro
|9,7649
|9,7753
|% 1,11
|
|Sterlin
|11,4296
|11,4869
|% 1,69
|
|Frank
|8,8016
|8,8546
|% 1,34
|
|Riyal
|2,2129
|2,2240
|% 1,62
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-14,96
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|42,00
|
|Tam
|2.995
|3.073
|36,80
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|17,53
|
|Çeyrek
|726
|743
|8,76
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,51
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,57
|0,07
|
|B. Petrol
|64,62
|64,62
|-0,30
|