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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

31.03.2021 14:36



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

İş  Portföy  Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 01/04/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.       İPTAL EDİLEN FON UNVANI                               FON KODU İş Portföy Mavi Serbest (Döviz) Özel Fon                           IMV



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922128


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