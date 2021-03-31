BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
31.03.2021 14:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 01/04/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI FON KODU İş Portföy Mavi Serbest (Döviz) Özel Fon IMV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922128
BIST
14:471.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
14:478,3093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0140
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2962
14:479,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9109
En Düşük
9,7349
14:47450,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,46
|Açılış
|: 450,87
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ALCAR
|412,60
|30.364.397
|% 10,00
|
|LINK
|40,70
|31.480.340
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.118.433
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BTCIM
|15,97
|15.944.565
|% 9,99
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|143.505.382
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|KRTEK
|17,58
|41.177.668
|% -8,91
|
|GARAN
|6,71
|1.613.029.474
|% -1,03
|
|SASA
|47,78
|1.082.432.626
|% 7,47
|
|KOZAL
|116,50
|633.448.112
|% 1,13
|
|BJKAS
|8,10
|566.687.636
|% 6,86
|
|FROTO
|198,20
|550.511.027
|% 0,25
|
|GARAN
|6,71
|1.613.029.474
|% -1,03
|
|SKBNK
|1,20
|164.291.514
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|153.010.875
|% -1,04
|
|BJKAS
|8,10
|566.687.636
|% 6,86
|
|PETKM
|5,77
|415.739.224
|% 0,17
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3060
|8,3093
|% -0,17
|
|Euro
|9,7680
|9,7853
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,4139
|11,4711
|% 0,00
|
|Frank
|8,7723
|8,8252
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2099
|2,2210
|% -0,22
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|0,97
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|9,00
|
|Tam
|2.969
|3.046
|5,07
|
|Yarım
|1.435
|1.474
|2,45
|
|Çeyrek
|720
|737
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,19
|