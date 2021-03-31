BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
31.03.2021 15:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 22/04/2021 tarihinden itibaren yeni fon unvanları ve kodları kullanılacaktır. Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon Bünyesinde Birleşilen Fon FEV-Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Global MD Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu FEZ-Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922165
BIST
15:411.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:418,2957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:419,7641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0102
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7079
15:41448,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,49
|Açılış
|: 448,84
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:39
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|12.004.016
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|10.405.912
|% 9,97
|
|KONTR
|72,30
|58.815.175
|% 9,96
|
|TACTR
|25,84
|467.316
|% 9,96
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|KSTUR
|281,30
|532.703
|% -6,23
|
|IZTAR
|18,37
|9.456.854
|% -4,82
|
|QNBFL
|111,00
|363.002
|% -4,31
|
|ODAS
|3,51
|226.940.724
|% 2,03
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|KRVGD
|17,99
|150.278.092
|% -2,39
|
|HDFGS
|5,22
|147.409.571
|% 4,40
|
|ISKPL
|46,86
|122.501.664
|% 3,67
|
|ODAS
|3,51
|226.940.724
|% 2,03
|
|IHLGM
|1,12
|46.203.385
|% 0,90
|
|HDFGS
|5,22
|147.409.571
|% 4,40
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|KRVGD
|17,99
|150.278.092
|% -2,39
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2819
|8,2880
|% -0,42
|
|Euro
|9,7333
|9,7554
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,3585
|11,4155
|% -0,48
|
|Frank
|8,7364
|8,7891
|% -0,80
|
|Riyal
|2,1998
|2,2108
|% -0,67
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|2,77
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|-7,00
|
|Tam
|2.956
|3.032
|-8,77
|
|Yarım
|1.429
|1.467
|-4,24
|
|Çeyrek
|717
|733
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,02
|