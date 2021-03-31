BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 22/04/2021 tarihinden itibaren yeni fon unvanları ve kodları kullanılacaktır. Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon Bünyesinde Birleşilen Fon FEV-Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Global MD Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu FEZ-Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922165BIST