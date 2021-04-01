BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.04.2021 16:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 02/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODU ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI UPD Ünlü Portföy Dördüncü Serbest Fon Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz)Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922601
BIST
17:371.423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 31,47
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.424
En Düşük
1.399
17:378,1353
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1046
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
17:379,6071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0615
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
17:37452,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 452,63
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:35
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,22
|50.046.809
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.741.766
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|70.160.532
|% 9,99
|
|OSMEN
|35,66
|2.303.782
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,97
|3.861.309.041
|% 4,19
|
|FROTO
|205,00
|1.025.987.504
|% 6,05
|
|KOZAL
|121,40
|1.024.274.388
|% 2,02
|
|SASA
|46,38
|931.048.357
|% 2,79
|
|PETKM
|6,04
|859.300.061
|% 5,04
|
|GARAN
|6,97
|3.861.309.041
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,21
|314.139.208
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,91
|294.629.270
|% 0,00
|
|PETKM
|6,04
|859.300.061
|% 5,04
|
|TSKB
|1,38
|192.848.049
|% 2,22
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1356
|8,1409
|% -1,20
|
|Euro
|9,5882
|9,6086
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,2337
|11,2901
|% -0,79
|
|Frank
|8,5987
|8,6505
|% -1,09
|
|Riyal
|2,1675
|2,1784
|% -1,04
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|19,15
|
|Altın Gr.
|453
|453
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|1,20
|
Seans Raporu
17:35
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17:47BJKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 318, 680 adet işlem
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17:46XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 27 üstünde . İşlem hacmi 19, 763.00 milyon TL de
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17:45FROTO
Yüzde 6.05 oranında artışla 205.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 054, 939 adet işlem
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17:44FENER
Yüzde 8.70 oranında artışla 32.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 340, 061 adet işlem
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17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, SAHOL, ISCTR