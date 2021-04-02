BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.04.2021 15:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 05/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HPZ Hedef Portföy İdeal Serbest Fon HPI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922897
BIST
17:081.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:088,1313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1424
En Düşük
7,9826
17:089,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
17:08452,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,59
|Açılış
|: 452,57
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:08
|DERHL
|8,69
|22.101.509
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.334.525
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.018.217
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.135.712
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|103.174.483
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.281.743
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|RTALB
|31,00
|875.837.206
|% -8,07
|
|GARAN
|7,01
|2.134.873.719
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,32
|1.097.313.654
|% 1,75
|
|RTALB
|31,00
|875.837.206
|% -8,07
|
|KOZAL
|123,50
|785.487.818
|% 2,24
|
|SASA
|47,24
|697.654.500
|% -0,13
|
|GARAN
|7,01
|2.134.873.719
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|334.061.898
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,00
|584.626.732
|% -1,23
|
|BJKAS
|9,32
|1.097.313.654
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,21
|132.781.018
|% -1,63
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1287
|8,1313
|% 0,32
|
|Euro
|9,5710
|9,5947
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1738
|11,2298
|% -0,07
|
|Frank
|8,5723
|8,6240
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -0,03
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|2,00
|
|Tam
|2.968
|3.043
|-1,06
|
|Yarım
|1.435
|1.472
|-0,51
|
|Çeyrek
|720
|736
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|