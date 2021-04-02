BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Osmanlı Portföy Balkan Serbest Fon Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmış olup, fon unvanının 06/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI OSF Osmanlı Portföy Balkan Serbest Fon Neo Portföy Balkan Serbest Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922933BIST