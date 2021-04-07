BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.04.2021 13:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 08/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon YJO Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon YJY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924174
BIST
14:291.404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,02
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:298,1750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0468
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:299,7369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0664
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:29456,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 456,05
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:29
|CEOEM
|6,60
|40.622.003
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|125.966
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.910.788
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.559.843
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.202.027
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.569.255
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|854.080.102
|% 2,08
|
|BJKAS
|9,36
|728.383.240
|% 2,86
|
|THYAO
|12,82
|583.555.686
|% 0,47
|
|GARAN
|6,73
|583.510.567
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,41
|543.303.397
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,96
|854.080.102
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,15
|251.806.485
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,14
|108.407.835
|% 0,88
|
|TSKB
|1,37
|128.223.251
|% -0,72
|
|GARAN
|6,73
|583.510.567
|% -0,88
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1739
|8,1750
|% 0,58
|
|Euro
|9,7281
|9,7369
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,2723
|11,3289
|% 0,53
|
|Frank
|8,7681
|8,8209
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1744
|2,1853
|% 0,56
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-9,18
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|16,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|13,39
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|6,47
|
|Çeyrek
|730
|747
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|0,60
|