BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.04.2021 14:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 30/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODU ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI FEA Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Fiba Emeklilik ve ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926658
BIST
15:171.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:178,1531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
15:179,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0153
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
15:17456,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 456,75
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:16
|QUAGR
|19,91
|651.814
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|140.398.191
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|832.644
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.643.198
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,39
|16.108.676
|% -9,72
|
|GSRAY
|3,55
|281.132.381
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,79
|961.762.035
|% -4,48
|
|EREGL
|16,39
|510.655.118
|% 0,49
|
|HALKB
|4,59
|470.416.680
|% 1,10
|
|GARAN
|6,62
|451.955.884
|% -0,30
|
|PETKM
|6,08
|434.477.250
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,07
|264.018.440
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,84
|218.788.543
|% -2,13
|
|HALKB
|4,59
|470.416.680
|% 1,10
|
|TSKB
|1,35
|108.593.176
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|281.132.381
|% -9,67
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1483
|8,1532
|% -0,02
|
|Euro
|9,7134
|9,7185
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1781
|11,2341
|% 0,32
|
|Frank
|8,7842
|8,8372
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1663
|2,1771
|% -0,08
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-3,47
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-1,68
|
|Çeyrek
|729
|746
|-0,84
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,80
|63,80
|0,85
|