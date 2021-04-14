BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.04.2021 15:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 15/04/2021 tarihinden itibaren "OJB " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927993
BIST
16:111.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 20,85
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:118,0993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:119,6977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
16:11453,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,14
|Açılış
|: 453,76
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:11
|DITAS
|14,66
|3.230.521
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.387.749
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.616.615
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|674.424.142
|% 9,97
|
|ULAS
|4,86
|8.743.238
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|113.029.128
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.730.368
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.583.842
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.948.986
|% -9,98
|
|GARAN
|6,89
|1.162.946.906
|% 2,84
|
|EREGL
|17,24
|1.045.602.725
|% 0,88
|
|SASA
|46,54
|674.424.142
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,34
|553.515.903
|% -0,41
|
|SISE
|7,33
|504.525.306
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,13
|429.699.007
|% 2,40
|
|GARAN
|6,89
|1.162.946.906
|% 2,84
|
|DOHOL
|3,22
|430.952.394
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,88
|249.640.738
|% 5,03
|
|IHLAS
|0,66
|84.360.250
|% 3,13
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0948
|8,0993
|% -0,08
|
|Euro
|9,6914
|9,6977
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1084
|11,1642
|% -0,05
|
|Frank
|8,7428
|8,7954
|% -0,31
|
|Riyal
|2,1525
|2,1633
|% -0,12
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-1,41
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|-27,00
|
|Tam
|2.991
|3.069
|-25,00
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|-12,09
|
|Çeyrek
|725
|742
|-6,04
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,93
|