BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.04.2021 17:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Neo Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
NBH
Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
NBZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928574
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
18:058,0530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0177
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
18:059,6581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0245
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
18:05458,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 8,11
|Açılış
|: 458,29
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
|
|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,46
|2.820.556
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.841.554.555
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.841.554.555
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0514
|8,0530
|% -0,22
|
|Euro
|9,6488
|9,6581
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,0938
|11,1495
|% 0,15
|
|Frank
|8,7211
|8,7736
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1449
|2,1557
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|30,73
|
|Altın Gr.
|458
|458
|7,96
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,13
|
|B. Petrol
|66,71
|66,71
|0,13
|