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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

19.04.2021 11:35



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 20/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                                                                         Fon Kodu İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon                                             IJC İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon                                      IJZ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929067


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Tam 3.051 3.130 9,22  
Yarım 1.475 1.514 4,46  
Çeyrek 740 757 2,23  
Gümüş.Ons 26,16 26,20 0,22  
Gümüş Gr. 6,78 6,78 0,05  
B. Petrol 66,56 66,56 -0,21  
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