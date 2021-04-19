BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.04.2021 12:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 20/04/2021 tarihinden itibaren "GJB " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929084
BIST
13:231.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,87
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
13:238,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
13:239,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0504
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7320
En Düşük
9,6196
13:23464,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,18
|Açılış
|: 464,55
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler13:21
|FENER
|31,90
|22.984.620
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|5.336.673
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|447.683
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,59
|129.455.848
|% 9,79
|
|ATLAS
|1,72
|9.827.921
|% 9,55
|
|PEKGY
|1,62
|102.824.834
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|55.778.820
|% -10,00
|
|SUMAS
|66,70
|102.652
|% -9,99
|
|SEYKM
|24,90
|10.101.631
|% -9,98
|
|BJKAS
|10,62
|18.902.772
|% -9,92
|
|EREGL
|18,32
|979.549.138
|% -0,11
|
|PETKM
|6,58
|706.950.893
|% 3,95
|
|GARAN
|7,13
|678.981.778
|% -2,06
|
|QUAGR
|27,66
|575.609.198
|% -5,01
|
|SISE
|7,37
|405.798.176
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,87
|259.904.950
|% -1,06
|
|PETKM
|6,58
|706.950.893
|% 3,95
|
|GARAN
|7,13
|678.981.778
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,12
|152.341.466
|% -1,85
|
|PEKGY
|1,62
|102.824.834
|% -10,00
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0661
|8,0684
|% 0,13
|
|Euro
|9,7161
|9,7213
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,1816
|11,2376
|% 0,53
|
|Frank
|8,7966
|8,8496
|% 0,84
|
|Riyal
|2,1460
|2,1568
|% 0,19
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|13,49
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.136
|15,30
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|7,40
|
|Çeyrek
|741
|759
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,22
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,06
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-0,10
|