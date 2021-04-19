BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.04.2021 14:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 20/04/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI FON KODU QNB Finans Portföy Şedele Serbest (Döviz)Özel Fon FUR QNB Finans Portföy Opal Serbest (Döviz) Özel Fon OOP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929111
BIST
14:501.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,66
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.389
14:508,0754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:509,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0501
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
14:50462,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,16
|Açılış
|: 462,53
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:50
|FENER
|31,90
|23.741.990
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.756.772
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.566.416
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.392.866
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|16.826.730
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|71.829.829
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SONME
|35,74
|2.269.719
|% -9,97
|
|EREGL
|18,43
|1.146.726.273
|% 0,49
|
|PETKM
|6,60
|922.068.329
|% 4,27
|
|GARAN
|7,12
|806.761.004
|% -2,20
|
|QUAGR
|27,36
|685.348.312
|% -6,04
|
|KRDMD
|7,32
|487.108.947
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,87
|269.684.041
|% -1,06
|
|PETKM
|6,60
|922.068.329
|% 4,27
|
|GARAN
|7,12
|806.761.004
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,12
|182.767.022
|% -1,85
|
|ODAS
|3,08
|274.315.839
|% -8,06
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0721
|8,0754
|% 0,22
|
|Euro
|9,7177
|9,7226
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,1997
|11,2559
|% 0,70
|
|Frank
|8,8008
|8,8538
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1468
|2,1576
|% 0,23
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|5,16
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|1,00
|
|Tam
|3.050
|3.129
|8,22
|
|Yarım
|1.474
|1.514
|3,97
|
|Çeyrek
|739
|757
|1,99
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|0,04
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|-0,14
|