BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.04.2021 16:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 21/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğiniği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GKK Garanti Porföy KTT Serbest (Döviz) Özel Fon Garanti Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929653
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
18:059,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0435
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
18:05463,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,77
|Açılış
|: 463,31
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,30
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|742.900
|% 10,00
|
|AKCNS
|19,69
|64.361.995
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.347.923
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|ESCOM
|5,13
|10.957.765
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|15.964.982
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.765.129
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.574.958.183
|% 0,39
|
|GARAN
|7,09
|1.523.750.593
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|1.098.856.556
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,20
|723.850.419
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,84
|688.145.871
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|688.145.871
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.523.750.593
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|429.892.240
|% 1,92
|
|TSKB
|1,26
|237.067.636
|% -2,33
|
|PETKM
|6,57
|1.098.856.556
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1126
|8,1205
|% 0,40
|
|Euro
|9,7738
|9,7825
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2805
|11,3371
|% 0,05
|
|Frank
|8,8412
|8,8945
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1573
|2,1681
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,44
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,94
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|65,88
|65,88
|-1,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
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Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 205 adet işlem
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17:57CRDFA
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
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17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
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17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem