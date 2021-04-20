BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 21/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğiniği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GKK Garanti Porföy KTT Serbest (Döviz) Özel Fon Garanti Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Özel Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929653BIST