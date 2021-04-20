BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.04.2021 19:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 21/04/2021 tarihinden itibaren "OJT " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929734
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0189
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
18:059,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0318
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
18:05463,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,12
|Açılış
|: 463,67
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,66
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|OYAYO
|8,34
|25.064.105
|% 9,88
|
|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|TKURU
|265,80
|6.059.600
|% -9,99
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|KOZAL
|109,00
|482.197.038
|% -2,24
|
|QUAGR
|23,64
|428.854.642
|% -9,84
|
|TUREX
|12,99
|229.826.317
|% -7,81
|
|TRGYO
|3,69
|211.638.832
|% 4,24
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|ODAS
|2,72
|171.809.534
|% -9,93
|
|TRGYO
|3,69
|211.638.832
|% 4,24
|
|IHLGM
|1,01
|58.252.678
|% -1,94
|
|ITTFH
|1,87
|99.933.666
|% -5,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1070
|8,1090
|% 0,26
|
|Euro
|9,7688
|9,7768
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,2865
|11,3431
|% 0,10
|
|Frank
|8,8371
|8,8903
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1573
|2,1681
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,92
|
|Altın Gr.
|465
|465
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|66,21
|66,21
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
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17:57CRDFA
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
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17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
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17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem