BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Galatasaray Re-Pie Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 22/04/2021 tarihinden itibaren "FJG " kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930063BIST