BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
21.04.2021 15:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Galatasaray Re-Pie Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 22/04/2021 tarihinden itibaren "FJG " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930063
BIST
15:381.340
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -25,16
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:388,1783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:389,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0713
|Açılış
|: 9,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:38470,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,49
|Açılış
|: 470,31
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.668.895
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.602.081
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.113.317
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|KRTEK
|11,92
|3.919.226
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,66
|4.366.738
|% -9,96
|
|PETKM
|6,43
|785.169.287
|% -2,13
|
|EREGL
|18,19
|767.520.322
|% -0,22
|
|GARAN
|6,96
|738.558.519
|% -1,83
|
|KRDMD
|7,03
|465.764.273
|% -2,36
|
|THYAO
|10,90
|350.323.223
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|310.665.870
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|785.169.287
|% -2,13
|
|GARAN
|6,96
|738.558.519
|% -1,83
|
|ODAS
|2,45
|223.111.505
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|149.360.846
|% -1,09
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1725
|8,1783
|% 0,88
|
|Euro
|9,8308
|9,8402
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,3482
|11,4051
|% 0,69
|
|Frank
|8,8702
|8,9236
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1737
|2,1846
|% 0,84
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|7,66
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|41,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,86
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|24,60
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,13
|
|B. Petrol
|65,09
|65,09
|-1,48
|