BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.05.2021 15:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 06/05/2021 tarihinden itibaren "IJD" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934650
BIST
16:241.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:248,3471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0227
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:2410,0314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0206
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:24477,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,53
|Açılış
|: 477,52
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:24
|MTRKS
|42,24
|112.504.335
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.908.783
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|TSGYO
|4,38
|12.369.603
|% 8,42
|
|INTEM
|44,66
|4.599.689
|% -10,00
|
|VAKFN
|19,17
|44.902.696
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.552.909
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.651.422
|% -9,85
|
|PETKM
|6,84
|677.636.233
|% -0,58
|
|EREGL
|19,24
|657.589.252
|% -2,09
|
|KOZAL
|117,30
|637.737.927
|% 2,00
|
|GARAN
|7,27
|626.082.743
|% 0,00
|
|THYAO
|12,60
|559.888.359
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,81
|187.451.175
|% 0,09
|
|PETKM
|6,84
|677.636.233
|% -0,58
|
|GARAN
|7,27
|626.082.743
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|159.158.590
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,99
|188.175.697
|% 0,00
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3432
|8,3471
|% 0,27
|
|Euro
|10,0211
|10,0314
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,5691
|11,6271
|% 0,40
|
|Frank
|9,1008
|9,1557
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2180
|2,2292
|% 0,26
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,31
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,00
|
|B. Petrol
|69,54
|69,54
|0,66
|
Seans Raporu
16:24
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