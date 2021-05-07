BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.05.2021 11:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 10/05/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI FON KODU TEB Portföy TEB Grubu Değişken Özel Fon TMO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935180
BIST
13:081.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,54
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
13:088,2790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
13:0810,0162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0112
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
13:08485,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,71
|Açılış
|: 485,28
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler13:08
|IHGZT
|1,43
|6.861.805
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|893.288
|% 10,00
|
|AYCES
|80,65
|1.479.973
|% 9,73
|
|IDEAS
|74,40
|1.311.303
|% 9,57
|
|ETILR
|8,16
|2.965.902
|% 9,09
|
|VAKFN
|15,54
|4.611.060
|% -9,97
|
|ORMA
|32,50
|345.055
|% -8,45
|
|ITTFH
|1,91
|54.819.917
|% -8,17
|
|AKSA
|16,07
|60.519.696
|% -6,41
|
|PETKM
|6,48
|3.498.310.259
|% -6,09
|
|PETKM
|6,48
|3.498.310.259
|% -6,09
|
|KOZAL
|128,90
|1.204.816.377
|% 5,22
|
|GARAN
|7,60
|859.972.025
|% 2,84
|
|KRDMD
|8,20
|667.474.558
|% -0,97
|
|TUPRS
|95,85
|612.264.682
|% 4,53
|
|PETKM
|6,48
|3.498.310.259
|% -6,09
|
|TSKB
|1,32
|291.376.515
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,12
|382.842.546
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,17
|142.309.365
|% 1,74
|
|GARAN
|7,60
|859.972.025
|% 2,84
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2780
|8,2790
|% 0,11
|
|Euro
|10,0102
|10,0162
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,5060
|11,5637
|% 0,46
|
|Frank
|9,1001
|9,1549
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2037
|2,2147
|% 0,25
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,65
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|67,97
|67,97
|-0,12
|